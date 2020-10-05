В России за сутки выявили 10 888 новых заражённых коронавирусом

За сутки полностью выздоровел 3 181 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 1 225 889. Новые заражённые выявлены в 84 регионах из 85. Среди них никаких симптомов заболевания не было у 26,3% пациентов.

За сутки полностью выздоровел 3 181 человек, а за всё время эпидемии врачи смогли вылечить 982 324 человека.

Число погибших от коронавируса и сопутствующих заболеваний составило за минувшие 24 часа 117 человек, а общее число жертв COVID-19 в России достигло 21 475 человек.

Более ста заражённых за сутки зафиксировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, а также в республиках Коми, Крым, Удмуртия, в Красноярском и Ставропольском краях и в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.