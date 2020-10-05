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Коронавирус Covid-19

В Совфеде заявили, что в России не будут вводить режим всеобщей изоляции

Сентаор Рязанский отметил, что обеспечить это позволят возможности медицины
Ася КУЗНЕЦОВА
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За сутки число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч человек

За сутки число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. При этом он подчеркнул, что режима самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать.

- Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции, - заявил Рязанский в беседе с РИА Новости.