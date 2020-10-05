Спрос на загородную недвижимость в Московской области вырос в два раза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спрос на загородную недвижимость в Московской области вырос в два раза. Такой вывод делают эксперты, анализируя объявления о продажах с мая по август 2020 года.

В текущем году недвижимостью интересуются в два раза больше, чем в 2019-м, - рассказывает РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Прибавилось не только количество объявлений о продаже домов, но и число просмотров. Пользователи на 88% больше смотрят данные предложения.

- А по участкам увеличение просмотров на 101%, - подчеркивает Кирюхина.

Максимальный спрос пришелся на май, когда был введен режим самоизоляции. Летом ограничения ослабили и интерес к загородной недвижимости несколько упал, но по-прежнему был на большом уровне.

- Рост на жилье летом составлял 50%-70%, а на земельные участки - на 70%-100% выше. Увеличился спрос и на покупку домов, что привело к дефициту ликвидных вариантов и росту цен на коттеджи, - отмечает эксперт.

В апреле 2020 года за дом в Московской области просили в среднем 11,8 миллиона рублей. Это на 9% больше, чем в начале года. Только к июню цены несколько упали, но сокращение составило всего 4 процента

Если сравнивать с показателем 2019 года, то ценник на дома вырос на 13%.

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