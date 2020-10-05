Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером Бельгии

Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Фото: страница де Суттер в Twitter @pdsutter

Интересные изменение произошли накануне в составе правительства Бельгии: впервые за всю историю страны на пост заместителя премьер-министра назначили женщину-трансгендер. Новым вице-премьером стала 57-летняя Петра де Суттер из Фламандской партии зелёных, пишет в понедельник, 5 октября, издание The Brussels Times.

Политик является членом европейского парламента с прошлого года, а также профессором гинекологии Гентского университета. Она активно выступает за права сексуальных меньшинств. Сменила пола специалист в 40 лет.

- Мне было сорок, когда я решила стать полноценной женщиной, какой всегда была в душе. Из-за этого я потеряла коллег и даже друзей, но обрела нечто большее. Не всем в жизни повезло так, как мне: меня приняли на работе, приняли мои партнеры и моя вторая половинка. Мне нужно что-то сделать для тех, кому не хватило этой удачи. Я очень остро реагирую на несправедливость и считаю неправильным, что люди в мире страдают просто из-за того, кем они хотят быть, - написала Петра де Суттер на своей странице в социальной сети Twitter.

Надо отметить, что в Бельгии не было полноценного правительства уже почти два года. В 2018 году король Филипп принял отставку кабинета министров, который в тот момент возглавлял Шарль Мишель. До весны текущего года государством управляла временная администрация.