В России предложили ввести социальный налоговый вычет Фото: Мария ЛЕНЦ

В России предложили ввести социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании общероссийского объединения профсоюзов, работодателей и правительства страны.

В документе говорится, что данная мера должна применяться к гражданам, имеющим низкий достаток (с учетом семейной нагрузки). Мера поддержки, по аналогии той, что принята в США и других странах, может быть введена к 2023 году. Согласно тексту документа, который цитирует «Российская газета», «граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня не платят подоходный налог».

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказывает механизм, по которому будет работать социальный налоговый вычет.

Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, который рассчитывается на основе прожиточного минимума. После уплаты 13%, его реальных доход остался ниже установленного минимума. Получается, что МРОТ абсолютно не гарантирует реальную зарплату даже в размере прожиточного минимума. При таких вариантах налог могут упразднить.

Ранее сообщалось, что с 1 октября некоторым категориям россиян повысят пенсии, еще ряд граждан сможет получить единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, а в московском отделении Пенсионного фонда напоминают о важном — ежемесячной выплате из материнского капитала, пишет ФАН.