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Суд вновь не смог отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян

Оказалось, что родственники погибшего все еще болеют коронавирусом
Ксения АНУФРИЕВА
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Мосгорсуд снова не смог отобрать присяжных для сестер Хачатурян. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мосгорсуд снова не смог отобрать присяжных для сестер Хачатурян. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мосгорсуд в понедельник, 5 октября, снова не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Как сообщал сайте Kp.ru, первая попытка отобрать присяжных сорвалась в конце августа этого года из-за болезни родственников погибшего, которых госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшнем заседании выяснилось, что они все еще болеют коронавирусом. Заседание отложили до 5 ноября этого года.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве родного отца – два года назад тело 54-летнего мужчины нашли в подъезде многоэтажки на Алтуфьевском шоссе с множественными ножевыми ранениями. Его дочери признались в убийстве, но заявили, что в течение долгих лет отец бил их и домогался. Сестрам вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок до 20 лет.