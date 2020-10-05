Суд вновь не смог отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян

Мосгорсуд снова не смог отобрать присяжных для сестер Хачатурян. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мосгорсуд в понедельник, 5 октября, снова не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Как сообщал сайте Kp.ru, первая попытка отобрать присяжных сорвалась в конце августа этого года из-за болезни родственников погибшего, которых госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшнем заседании выяснилось, что они все еще болеют коронавирусом. Заседание отложили до 5 ноября этого года.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в убийстве родного отца – два года назад тело 54-летнего мужчины нашли в подъезде многоэтажки на Алтуфьевском шоссе с множественными ножевыми ранениями. Его дочери признались в убийстве, но заявили, что в течение долгих лет отец бил их и домогался. Сестрам вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок до 20 лет.