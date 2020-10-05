"Поражает он сердце, сосуды, лимфатические узлы": педиатр рассказал о тяжёлом детском синдроме, который коронавирус перенёс на взрослых

Педиатр рассказал об иммуновоспалительном процессе у детей, переболевших коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы рассказал в беседе с "Комсомольской правдой", что в конце первой волны пандемии коронавируса учёные из США и Великобритании обнаружили у нескольких десятков детей синдром, который позже назвали мультисистемным воспалительным синдромом.

Главный врач детской больницы им. Башляевой Исмаил Османов также сообщил, что этот синдром может проявляться как осложнение коронавируса через две - четыре недели после болезни и проявляется под разными масками.

- Под маской гриппа может протекать, вирусной инфекции, под маской кишечной инфекции. А поражает он сердце, сосуды, лимфатические узлы, кожные покровы, систему кроветворения, - уточнил врач.

Специалист также отметил, что коронавирус в таком случае становится пусковым фактором для иммуновоспалительного процесса.

- И вот это время как раз нужно для иммунологической перестройки и в последующем развития иммунного воспаления, которое поражает ряд органов и систем, прежде всего – сердечнососудистую, желудочно-кишечного тракта и нервную систему, - подчеркнул педиатр.

Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор синдром фиксировали только у детей, Османов заявил, что на самом деле этот синдром известен давно, он называется "синдром Кавасаки", но до этого его возбудителем были вирусы герпеса.

- А здесь просто коронавирус присоединился к числу явных и потенциальных возбудителей этой инфекции. И в этом плане, конечно, все педиатры насторожены в отношении возможного осложнения коронавирусной инфекции. Поэтому дети, которые выписываются из стационара, которые наблюдаются амбулаторно, они продолжают наблюдаться, мониторироваться, четко следят за наличием температуры, кожных проявлений, увеличения лимфатических узлов, заключил Исмаил Османов.

В апреле сайт KP.ru сообщал о массовой госпитализации детей с синдромом Кавасаки в Европе.