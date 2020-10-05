Банки стали реже выдавать кредиты без подтверждения дохода Фото: Shutterstock

Российские банки в условиях пандемии стали реже выдавать кредиты клиентам, которые не могут подтвердить свой доход. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

У банков первой десятки на неподтвежденные кредиты приходится до 50% общего объема портфелей, у небольших финансовых организаций — до 90% портфелей.

Кредитные организации стали более осмотрительны, отмечают в ЦБ. Финансовое состояние клиента проверяется тщательнее, чтобы не допустить увеличения процента невозвратных кредитов.

Если же человек не может подтвердить свой доход, а так часто бывает при «серой занятости», есть свои механизмы проверки: например, траты клиента, его профессия, стаж работы, возраст, длительность проживания в регионе обращения.

В ЦБ особо подметили, что уже несколько лет проводят политику, которая стимулирует выдавать кредиты, только «белым заемщикам», хотя ссуды без справки о доходах не запрещены.

- Сейчас банки стараются перестраховаться и не наращивать активы с повышенными рисками в дополнение к уже имеющимся, - отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. - Если же они это делают, то для заемщиков с «серыми доходами» действуют повышенные ставки, добавил он.

Кстати, в августе 2020 года спрос на вторичное жильё в России вырос более чем на 52% по сравнению с прошлогодним показателем. Как отмечают эксперты, повышенный интерес к приобретению готового жилья был зафиксирован среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При этом большинство покупателей предпочитают двухкомнатные квартиры, пишет RT.