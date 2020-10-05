Оперативный штаб не планирует закрывать границы России из-за коронавируса Фото: REUTERS

Представители российского оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции заявили, что не планирует закрывать границы государства или ограничивать полеты за рубеж. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в штабе.

- Оперативный штаб не планирует принимать решения по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, - отметили в штабе.

Напомним, что о возможности закрытия границ России и сокращении числа полетов в другие страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения количества инфицированных заявили ранее в Совете Федерации. При этом сенатор верхней палаты российского парламента отметил, что в государстве не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, однако жестких ограничений для пожилых вряд ли удастся избежать.

Как писал сайт kp.ru, прирост новых зараженных коронавирусом за минувшие сутки в России составил 10 888. С начала эпидемии в стране инфекцией заразились более 1,2 миллиона человека.