Собянин призвал жителей Москвы соблюдать меры безопасности из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский мэр Сергей Собянин призвал жителей российской столицы соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

В понедельник, 5 октября, градоначальник открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», также открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское».

- Необходимо соблюдать все требования и меры безопасности, установленные санитарными врачами по специальному режиму борьбы с эпидемией. Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию, это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила, - сказал мэр города во время церемонии открытия.

Сергей Собянин напомнил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве ввели домашний режим для хронических больных и жителей старше 65 лет. Кроме того, с сегодняшнего дня перевод 30 процентов сотрудников на удаленную работу стал обязательным, а для учеников московских школ каникулы продлены до двух недель.