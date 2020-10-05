Глава Амурской области Василий Орлов предложил ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями в золотодобыче

Глава Приамурья Василий Орлов предложил на федеральном уровне ужесточить наказание для золотодобытчиков за экологический вред. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов считает необходимым ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями и загрязнением водных объектов в сфере золотодобычи. По мнению главы региона, соответствующие изменения в закон должны быть внесены на федеральном уровне.

- Выдача лицензий на разведку запасов золота для частных компаний была правильной мерой, чтобы люди изыскивали запасы и потом их добывали в рамках законодательства. Но механизм работает плохо, мы наблюдаем массовые нарушения. На федеральном уровне надо ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Штрафы тут не помогут, необходимо лишать лицензий недобросовестных добытчиков, - подчеркнул Василий Орлов во время совещания, посвященного деятельности золотодобывающих организаций области.

В 2020 году в регионе резко выросло число обращений от граждан и организаций, жалующихся на загрязнение рек из-за деятельности золотодобытчиков. По данным Всемирного фонда дикой природы, с начала сезона золотодобычи и по состоянию на конец августа в регионе выявлено 106 случаев загрязнения рек. Общей протяженность загрязненных участков составила 3094 километра.

Для того, чтобы сохранить экологию, два года назад было принято решение не нанимать на работу иностранных работников. По мнению Василия Орлова, эта мера была правильной, но недостаточной.

- Тема нарушения экологии при золотодобыче обсуждалась в 2018 году на заседании Совета безопасности РФ на Камчатке. На тот момент главной проблемой при золотодобыче и нарушения экологических норм были иностранные работники, которые были заняты на золотодобывающих предприятиях. Мы два года подряд выдаем «нулевую» квоту на иностранную рабочую силу. И мы видим сейчас «чистый результат» - проблема не в иностранной рабочей силе, а в организации работы самих компаний. И причина - очень слабая работа всех органов контроля, - отметил глава Приамурья.

С прошлого года Минприроды проводит мониторинг амурских рек с помощью специально закупленной для этого мобильной лаборатории. В 2019 году было выписано штрафов на сумму 1,1 млн. рублей. Общий же вред водным объектам составил более 49 млн. рублей. В этом году мобильная лаборатория только в реках Селемджинского района зафиксировала превышение количества взвешенных частиц в 100 - 700 раз. Несмотря на проверки, ситуация не становится лучше. Как только на места золотодобычи приезжает проверка, информация об этом молниеносно распространяется, и добытчики сворачивают деятельность. А после того, как проверяющие уезжают, возобновляют работу.

- Когда-то в состав рабочих групп, которые работали в районах, входили силовики. Их задачей было оперативное реагирование на факты золотодобычи, которую вели иностранцы. На мой взгляд, аналогичные группы нужны и сейчас, - считает Василий Орлов.

По мнению главы региона, для борьбы с незаконной добычей недр и выявлением загрязнения рек Минприроды области нужно набирать сотрудников из числа местных жителей, чтобы они оперативно реагировали на деятельность золотодобытчиков и своевременно проводили рейды до того, как работы на площадках будут свернуты.

Еще одним решение проблемы может стать программа «Чистые реки 2020-2025 годы». В нее необходимо включить раздел мониторинга при проведении горных работ. И тогда все предприятия, занимающиеся этой деятельностью, будут обязаны приобрести мобильные аппараты по анализу воды на наличие взвесей.