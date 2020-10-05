Каждый пятый работодатель ищет некурящего сотрудника, но из-за пандемии готов пойти на уступки

44% работодателей вовсе не обращают внимание на пагубную привычку соискателя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В условиях пандемии коронавируса работодатели пересмотрели свое отношение к курящим соискателям. Если девять лет назад предпочтение некурящим сотрудникам отдавали 25% работодателей, то теперь о данных предпочтениях заявляют только 21% респондентов.

А 44% работодателей вовсе не обращают внимание на наличие пагубной привычки.

Чаще всего некурящих сотрудников хотят видеть на позициях административного персонала, менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов, бухгалтеров, персональных водителей. Такие данные сервис по поиску работы Superjob предоставил ТАСС.

В исследовании отмечено, что «компании, которые сегодня набирают персонал, действительно нуждаются в кадрах». Рекрутеры стали реже говорить о неприятии курильщиков, несмотря на федеральные антитабачные кампании.

Этот же опрос показал, что 35% работодателей все же обращают внимание на наличие пагубной привычки, но ее наличие или отсутствие не является ключевым для утверждения на должность, пишет "Свободная пресса".