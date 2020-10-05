Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принималось, заявили в Минпросвещения

Минпросвещения: решения о переводе школ на дистанционное обучение пока не принимались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решения о переводе российских школ на дистанционное обучение пока не принимались. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

- К нам поступает информацию о переводе школ на удаленное обучения. Мы проверяем, однако в Москве объявлены каникулы. По всем остальным вопросам у нас все данные проверяются. Такого решения мы пока не принимали – оно будет принимать, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Пока что такого решения нет, - сказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе ведомства добавили, что по информации от регионов сейчас занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ – это точечные меры, которые субъекты принимают по рекомендациям органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей российской столицы соблюдать все требования и меры безопасности, установленные санитарными врачи, Сергей Собянин призвал жителей российской столицы. Так, в Москве ввели домашний режим для людей с хроническими заболеваниями и жителей старше 65 лет. Также с сегодняшнего дня перевод 30 процентов сотрудников на удаленную работу стал обязательным