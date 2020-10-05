В сентябре спрос на противовирусные препараты вырос на 161 процент Фото: Иван ВИСЛОВ

В сентябре россияне активно скупали в аптеках противовирусные препараты. По данным сервиса «Все аптеки», продажи выросли на 161%, если сравнивать с сентябрем 2019 года.

Охотнее всего брали средства для укрепления иммунитета - прирос 71%.

Аналитики из компании DSM Group приводят свою статистику, которая тоже подтверждает увеличение спроса. Например, продажи сиропа от кашля взлетели на 52%, а бальзама «Звездочка» - на 30%.

Специалисты отрасли связывают ажиотаж с распространением коронавируса. Потребители надеются, что смогут предотвратить заражение данными средствами, но вирусологи признают - большинство иммуномодуляторов бесполезны в борьбе с «короной», а противовирусные средства предназначены для лечения уже известных болезней,пишет газета "Известия".

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин предложил обеспечить россиян бесплатными медицинскими масками в случае прихода второй волны коронавируса. Парламентарий подчеркивает, что таким образом удастся избежать спекулятивной цены на защитные изделия, пишет ФАН.