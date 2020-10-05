Лавров заявил, что врачи Шарите не нашли ядов в анализах Навального

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи в берлинской клинике Charite не нашли в анализах российского политика Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия не в курсе, действительно ли специалисты из Франции и Швеции сами брали анализы у Навального.

- Россия будет добиваться истины в ситуации с Навальным, - также заявил Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Глава МИД также напомнил, что врачи в Омске предоставили результаты всех анализов и результаты своей работы немецким специалистам, и те расписались в подтверждении о получении всей информации.

- Они не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы – сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали? - заявил Лавров.