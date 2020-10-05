Мурашко: в России работают над препаратом на основе плазмы крови перенесших коронавирус

Мурашко заявил, что сегодня в РФ идет работа над препаратом на основе плазмы крови перенесших коронавирус доноров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России в настоящее время идет работа над препаратом на основе плазмы крови перенесших коронавирусную инфекцию доноров. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил в ходе беседы с журналистам министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

- Сейчас идет работа над созданием препарата на основе плазмы доноров, которые уже перенесли коронавирус. Это иммуноглобулин антиковидный. Для производства данного лекарства будет использоваться материал, плазма переболевших, для того, чтобы выпускать уже высокоцентрированный препарат для введения тяжело больным пациентам, - сообщил глава ведомства.

Михаил Мурашко отметил, что одной из первых заключила договоры на поставки плазмы крови переболевших COVID-19 Оренбургская область. В регионе данные препарат планирует создавать в производственных масштабах.

- В настоящее время безвозмездное донорство является крайне актуальным. Это означает, что человек спасает жизнь другим людям, - добавил министр.

Напомним, что ранее министерство здравоохранения сообщало, что с января по май текущего года в России было заготовлено более 630 тысяч литров цельной крови.