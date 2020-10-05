Российские учёные разработали противовирусное средство с уникальным действием

Ученым удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учёные Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) разработали противовирусное средство, обладающее противовирусными и антиоксидантными свойствами. Создатели сообщили, что препарат может облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение их осложнений. Исследование опубликовано в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Специалисты объяснили, что во время вирусного заболевания в организме может начаться окислительные стресс из-за избытка активных форм кислорода на клеточном уровне. Отмечается, что такой процесс способен привести к образованию очагов воспаления и к лёгочным патологиям, которые могут перейти в хроническую форму.