Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возвращение режима самоизоляции

в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимали вопрос о возможном возвращении режима самоизоляции в стране.

- Я не слышал, чтобы это обсуждалось, - ответил Песков журналистам.

При этом он отметил, что в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян.