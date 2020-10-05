Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возвращение режима самоизоляции

в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимали вопрос о возможном возвращении режима самоизоляции в стране.
- Я не слышал, чтобы это обсуждалось, - ответил Песков журналистам.
При этом он отметил, что в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян.