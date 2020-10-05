Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возвращение режима самоизоляции

Растущие цифры заразившихся власти России считают серьезным поводом для осторожности граждан
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян

в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимали вопрос о возможном возвращении режима самоизоляции в стране.

- Я не слышал, чтобы это обсуждалось, - ответил Песков журналистам.

При этом он отметил, что в Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьёзным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян.