СК опроверг сообщения о том, что сын Фургала несколько часов находился у следователей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет опроверг сообщения о том, что сын экс-губернатора Хабаровского края Фургала несколько часов находился у следователей. Об этом представитель регионального правоохранительного органа сообщили на свое официальном сайте.

- Распространяемые в некоторых средствах массовой информации сообщения со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствуют действительности, - сообщили в СК.