В Минтрансе заявили, что сокращение полетов за рубеж не обсуждается

Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Авиавласти на данный момент не обсуждают вопрос сокращения полетов за рубеж или закрытия воздушного сообщения. Росавиация приводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения.

"В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращение воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", - сообщает пресс-служба Минтранса.

Как ранее писал сайт kp.ru, в связи с эпидемиологической обстановкой в Совфеде не исключили повторного закрытия границ. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Отметим, что границы России были закрыты 30 апреля во время пандемии коронавируса. Тогда перемещаться через российскую границу можно было пересекать только дипломатам, членам официальных делегаций и их семьям, водителям грузового транспорта, экипажам речных судов и бригадам поездов международного железнодорожного транспорта. После прекращения роста числа зараженных коронавирусом в стране эти ограничения начали постепенно отменять.