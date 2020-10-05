Онищенко поддержал решение присудить «Нобелевку» за открытие вируса гепатита С

Геннадий Онищенко оценил решение присудить «Нобелевку» за открытие вируса гепатита С Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил решение присудить Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2020 году Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

Данное решение геннадий Онищенко считает вполне разумным и обоснованным. Он напоминает, что гепатит C нанес огромный урон человечеству.

- Мы помним время, когда были известны только классические пути передачи - половой и через кровь. Позже врачи заговорили о «трехвалентной эпидемии», имея в виду ВИЧ/СПИД, гепатит C и наркоманию, потому что основным путем передачи этих инфекций стали немедицинские инъекции, распространенные в среде потребителей наркотиков, — объясняет депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко.

Учение распознавать виды инфекционных гепатитов является важнейшим шагом на пути победе над недугом.

- Присуждение премии за открытие вируса гепатита С - это заслуженная и вполне достойная награда. На этот раз оценено не узкопрофессиональное открытие, а нечто гораздо большее, — заключил Геннадий Онищенко в беседе с ФАН.

Ранее парламентарий оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Он предположил, что перемена формы занятости не скажется на эффективности труда, пишет сайт argumenti.ru.