Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за 130 лет

В России сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сентябрь текущего года на территории России стал самым теплым за историю метеонаблюдений за последние 130 лет, побив рекорд по среднемесячной температуре воздуха. Предыдущий рекорд был установлен четыре года назад, сообщила в интервью агентству ТАСС в понедельник. 5 октября, главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова.

- На азиатской части территории России и в целом по государству минувший сентября стал самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого момента самым теплым считали первый осенний месяц 2016 года, - рассказала специалист.

Марина Макарова отметил, что самые значительные погодные аномалии – превышение температурной нормы в 4-6 градусов, наблюдались на севере континента. В течение месяца там неоднократно устанавливались новые температурные максимумы.