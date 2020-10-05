В Роскосмосе объявили о разработке метановой ракеты

Запускать перспективный носитель планируется в 2026 году сразу со спутником с космодрома "Восточный" в Амурской области Фото: REUTERS

Роскосмос и ракетно-космический центр "Прогресс" в понедельник, 5 октября, подписали 5 контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем "Амур". Носитель станет первой российской многоразовой ракетой на метане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос, стоимость создания первой российской многоразовой ракеты-носителя "Амур" на метане составит 70 млрд рублей. При этом

показатель надежности "Амура" будет доведен до максимального — 0,99. Запускать перспективный носитель планируется в 2026 году сразу со спутником с космодрома "Восточный" в Амурской области.

В материале агентства также подчеркивается, что в настоящее время ряд крупных компаний разрабатывает ракеты с метановым двигателем. Метан является дешевым топливом, его переработка и использование хорошо освоено другими отраслями промышленности, что позволяет использовать уже готовые инфраструктурные решения.