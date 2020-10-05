Льва Яшина номинировали на звание лучшего вратаря в истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион Европы по футболы 1960 года, легендарный вратарь советской сборной Лев Яшин вошел в список претендентов на попадание в «Команду мечты» по версии журнала France Football, вручающего «Золотой мяч». Издание опросило 177 журналистов ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители данного голосования войдут в символическую сборную.

Кроме Льва Яшина в список претендентов на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, футболисты из Италии Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немецией спортсмены Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датский футболист камерунец Тома Н'Коно, а также вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар.

France Football также опубликовал перечень номинантов на позицию правого защитника. Сегодня ближе к вечеру должны появиться списки левых и центральных защитников, список полузащитников опубликую 12 октября, а нападающих – 19 числа. Итоги опроса подведут в декабре текущего года.

Лев Яшин получил «Золотой мяч» в 1963 году – этот приз учредил французский журнал лучшему игроку года. Яшин – единственный вратарь, удостоенным этой награды. В 2020 году журнал временно отказался от вручения приза из-за пандемии коронавируса.