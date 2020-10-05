В Совфеде поддержали идею с обязательными курсами для владельцев крупных собак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете федерации поддержали инициативу руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести обязательные курсы для владельцев крупных собак.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский убежден, что человек должен быть подготовлен, прежде чем выйти на улицу с животным бойцовской породы.

- Собака должна нести функции, которые ей положены. Бойцовые собаки предназначены прежде всего не для защиты хозяина, а для борьбы с себе подобными, и, безусловно, это особый вид и особые породы, выведенные специально для этих случаев... Я считаю, что это правильное предложение, — отметил Рязанский в беседе с Rt.

Он подчеркнул, что бойцовская собака - это «как оружие в руках неопытного человека, которое может неожиданно выстрелить». Причем жертвой животного может стать не только посторонний человек, но и сам хозяин.

- Я считаю, что это полезная инициатива, — заключил парламентарий.

Ранее в Министерстве внутренних дел РФ назвали породы собак, которые считаются потенциально опасными. В перечень предлагается внести 69 видов животных, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка, пишет сайт argumenti.ru.