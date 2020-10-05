Доктор Мясников назвал фактор, определяющий течение коронавируса

Мясников заявил, что у людей со временем выработается коллективный иммунитет к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный врач Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что течение коронавирусной инфекции у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей и врожденной предрасположенности.

«Мы знаем, что есть люди, которые не заражаются даже СПИДом, и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям», — отметил он.

Он считает, что молодые пациенты умирают от такого рода генных мутаций.

Врач отметил, что чем быстрее распространяется вирус, тем больше он теряет свою силу и, скорее всего, выродится в обычное сезонное ОРЗ.

«Вирус распространяется и будет распространяться, практически не замечая наши попытки его остановить. Пока не даст нам коллективный иммунитет», - сказал доктор.

В России число заболевших COVID-19 превысило 1 225 889 человек, смогли вылечиться от инфекции 982 324 пациента, жертвами коронавируса стали 21 475.