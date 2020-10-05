На этой неделе москвичей ждут летние ночи Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Москве продолжает радовать. Бабье лето, судя по всему, не собирается покидать столицу. В ближайшую неделю москвичей ждут по-настоящему летние ночи. Температура поднимется до 10-12 градусов.

- Вообще 10-12 градусов соответствуют середине или 20-м числам августа. Ночи у нас действительно очень теплые и летние, - рассказала главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова. Ее слова приводит "РИА Новости".

В целом весь октябрь обещает быть аномально теплым. Причем не только в Москве. В ближайшую неделю на всей европейской территории России температура будет на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Ранее синоптики сообщили о том, что сентябрь 2020 года стал самым теплым за последние 130 лет. До этого самым теплым считали сентябрь 2016 года.