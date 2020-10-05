Алиев выразил надежду на примирение народов Азербайджана и Армении

Алиев надеется на перемирие народов Азербайджана и Армении Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на примирение народов Азербайджана и Армении после решения карабахского конфликта. Об этом он заявил в понедельник, 5 октября, в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

- Если много примеров, как в разных городах разных стран живут и работают армяне и азербайджанцы. Я не раз говорил, что с народом Армении у нас не было и нет проблем. Надеюсь, что после решения конфликта наши народы помирятся, - сказал Ильхам Алиев.

Тем временем, министерство обороны Азербайджана, тем временем, заявляет об обстреле со стороны Армении города Агджабеди в Карабахе, в результате чего были ранены несколько человек.

- В настоящее время вооруженные силы Армении обстреливают город Агджабеди, есть раненые, - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Москва имеет объективно более высокую роль в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, чем другие страны. Объяснил он такое мнение хорошими историческими отношениями, а также соседством двух государств.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что в случае необходимости Россия поможет Еревану, в том числе, в случае крайней нужды, применит свои ВС.

Азербайджан этим утром заявил о ракетном обстреле своей территории со стороны Армении. Армянские власти опровергают данное заявление.