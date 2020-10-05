Гинцбург заявил, что летальность коронавируса составляет около 8%

Летальность коронавируса составляет около 8%, что выше, чем при обычном гриппе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал, что летальность коронавирусной инфекции составляет 8%.

«Здесь (в случае с коронавирусом) летальность, понимаете, ее [можно измерять] по-разному. Если оценивать ее по аналогии с вирусом гриппа, когда мы не учитываем просто зараженных, а учитываем тех, кто все-таки обратился к врачу, то летальность вообще-то здесь порядка 8%. Гораздо больше, чем у гриппа, получается», - сказал он.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Властями всех стран мира был введен карантинный режим. За это время в мире новой инфекцией заразились более 34 миллионов человек, жертвами коронавирусной инфекции стали более одного миллиона человек.