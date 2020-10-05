Глава Дагестана ушел в отставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советников. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает пресс-служба Кремля на официальном сайте.

- Постановляю принять отставку главы Республики Дагестан Васильева по собственному желанию, - говорится в документе.

Другим указом президент государства назначил временно исполняющим обязанности главы российского региона Сергея Меликова до вступления в должность лица, избранного Главой Республики.

В последнее время Меликов занимал пост сенатора Совета Федерации, до 2019 был первым заместителем главы Росгвардии, а еще раньше – полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В качестве врио главы Дагестана он назвал основными задачами на посту обеспечение безопасности при пандемии, укрепление экономики региона и диалог с населением. Путин поручил Меликову «настойчиво» продолжать декриминализацию Дагестана.

На сегодняшней встрече с Васильевым Путин заявил, что он достойно исполнял обязанности регионального руководителя. Васильев – глава Республики Дагестан с 9 сентября 2018, временно исполняющий обязанности главы региона с 3 октября 2017 по 9 сентября 2018. Является членом Высшего Совета партии «Единая Россия».