Дети калужских медиков, борющихся с коронавирусом, отправились на отдых в «Орлёнок»

Около 200 детей калужских медиков 5 октября улетели чартерным рейсом на Черноморское побережье. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Дети калужских медработников, оказывающих сейчас помощь пациентам с COVID-19, отдохнут на Черноморском побережье за счет областного бюджета. По поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши для ребят выделены бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок». На отдых отправятся более 200 школьников — дети врачей и медперсонала из коронавирусных отделений калужских больниц.

Чартерный рейс с детьми и сопровождающими лицами 5 октября вылетел из Калуги в Краснодар. Оттуда группа на автобусе будет доставлена в «Орленок». В лагере калужские дети проведут полную смену — 21 день. Они будут не только учиться по школьной программе, но и принимать участие во всевозможных активностях: в «Орленке» их ждут творческие, интеллектуальные и спортивные игры. Ребята побывают в музее истории ВДЦ «Орленок» и в астрономической обсерватории.

Ранее в этом году власти региона организовали бесплатный отдых для всех детей в лагерях Калужской области. Школьникам были выделены бесплатные путевки, однако из-за коронавирусных ограничений детские лагеря в регионе так и не открылись. Правительство Калужской области приняло решение перенести выделенные путевки на следующий сезон: дети смогут отдохнуть по ним в 2021 году.

Подпись к фото: Около 200 детей калужских медиков 5 октября улетели чартерным рейсом на Черноморское побережье. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.