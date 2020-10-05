ОЗХО готова направить своих экспертов в РФ в рамках расследования инцидента с Навальным

В рамках расследования инцидента с Навальным ОЗХО готова направить своих экспертов в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ОЗХО сделали заявление, согласно которому технический секретариат готов сотрудничать с РФ в расследовании ситуации Алексея Навального. Согласно пресс-службе ведомства, генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас сказал, что группа экспертов может быть направлена в короткие сроки.

«Технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки», - сказано в заявлении.

В своем ответе генеральный директор также попросил Российскую Федерацию дать дополнительные разъяснения относительно типа экспертных знаний, предусмотренных Конвенцией по химическому оружию и соответствующими решениями директивных органов ОЗХО.

Напомним, 1 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила запрос от РФ о возможности направления экспертов из технического секретариата для сотрудничества с российскими экспертами по делу Навального.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Блогеру стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. 22 августа Навального перевезли в Германию спецбортом. 2 сентября в ФРГ заявили, что его отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». Москва попросила Германию предоставить доказательства исследования военных медиков отправила, но ответа не получила.

Навального вышел из комы 7 сентября, через несколько недель он был выписан из стационара клиники и в данный момент проходит реабилитацию.