Аналитик представил два сценария, которые может разыграть рубль к концу 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман спрогнозировал два сценария, по которым может двигаться российская валюта до конца года. Больше всего на российскую валюту влияет ситуация с коронавирусом и ограничительные меры, которые могут быть приняты для предотвращения эпидемии в мире.

- Дополнительный негатив – ситуация в районе Нагорного Карабаха и усиление санкционной риторики. Все это подхлестнуло доллар подняться до отметки почти в 80т рублей, - комментирует Гойхман «Российской газете».

Новости о заражении коронавирусом Дональда Трампа тоже нанесли свой удар. Теперь ему сложнее вести предвыборную борьбу, а в случае победы демократа Джо Байдена, Россию могут ждать дополнительные санкции. С такой диспозицией рубль будет продолжительное время находиться под давлением.

Фактор, который несколько успокаивает рынок – это решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре, речь идет о сумме в 2,9 млрд рублей.

- В течении недели ожидается много значимых финансовых событий, что даст амплитуду колебаний курса доллара в пределах 76,7-79,3 руб., евро - 90,1-93,2 руб., - рассуждает аналитик.

Эксперт прогнозирует, что вторая волна эпидемии не приведет к массовым ограничениям, но в сочетании с пессимистичными сценариями, курс доллара может дорасти до отметки в 85 рублей. В последний раз аналогичная ситуация была в 2016 году.

- Это что касается негативного прогноза. А если раз факторов устранится, то рубль может выйти в позитив и сбить курс доллара до 72-75 рублей, - заключил эксперт.

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