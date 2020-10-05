Путин поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский президент Владимир Путин сообщил, что поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения, а жителей Грозного – с Днем города.

- Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием. Поздравляю всех жителей Грозного с Днем города, хочу пожелать им всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие, - сказал Владимир Путин во время своего выступления на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.

Сегодня, 5 октября, главе Чеченской Республики сегодня исполнилось 44 года. Рамзан Кадыров занимает этот пост с весны 2011 года. До этого Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Кадыров награжден орденами Мужества, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы народов, а также другими почетными наградами и медалями, отмечен благодарностями президента РФ.