Глава Чувашии создаст Общественный Совет

Эту новость сообщил сам Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с членами Народного штаба. Предполагается, что Общественный Совет составят представители общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, у каждого из которых будет обозначен конкретный функционал. Опыт работы Народного штаба в предвыборную кампанию доказал свою эффективность, и этим Глава Чувашии намерен воспользоваться.

«Советники Главы» уходят в прошлое. В Республике планируют установить тесный контакт с населением.

«После создания Общественного совета при Главе Чувашской Республики отказываюсь от института советников, - пояснил Олег Николаев. - Их заменят члены Общественного совета, от которых будет поступать информация с мест как по отраслевому, так и по территориальному принципу. Такой подход лежит в плоскости задач, которые обозначает Президент страны — быть в постоянном контакте с населением. Такого рода коммуникация важна, чтобы мне, как Главе республики, быть максимально в курсе дел и своевременно вырабатывать эффективные решения».

В регионе намерены двигаться вперед, используя для развития все позитивное, что есть.