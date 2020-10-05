Уровень радиации в пробах воды с камчатских пляжей в норме, сообщил Роспотребнадзор

Уровень радиации в пробах воды с камчатских пляжей в норме — Роспотребнадзор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дозы гамма-излучения в пробах воды с камчатских пляжей в норме. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания под руководством вице-премьера Юрия Трутнева под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. В совещании участвуют представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ученые и экологи.

- Наши специалисты в настоящее время проводят проверку на нефтепродукты, на азотную группу, на любые пестициды, все металлы, и токсикологию. Мощность дозы гамма-излучения, сразу могу сказать, здесь превышения нет, - отметила Анна Попова.

Ранее в министерстве природы сообщили, что изучены пробы на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов, и никаких превышений этих элементов не выявлено. Минприроды края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза, однако эксперты утверждают, что это не могло стать причиной гибели живых организмов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Расширенный анализ завершится к 8 октября.