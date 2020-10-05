Детали разговора Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» опубликовали в США

Одна из обсуждаемых лидерами двух стран тем касалась катастрофы подводной лодки «Курск», произошедшей 12 августа 2000 года. Фото: EAST NEWS

Цифровой библиотекой Билла Клинтона была рассекречена стенограмма бесед экс-президента США с Владимиром Путиным. Одна из обсуждаемых лидерами двух стран тем касалась катастрофы подводной лодки «Курск», произошедшей 12 августа 2000 года.

Встреча президентов состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.

В начале разговора Билл Клинтон выразил соболезнования в связи с трагедией. Путин ответил, что у него не было хорошего варианта, чтобы спасти «Курск». Он отметил, что оказался между выбором плохого и худшего исхода.

«Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей», — сказал он.

Экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко прокомментировал стенограмму, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что для публикации любых важных документов необходимо было получить согласие второй стороны. Это имеет значение даже в том случае, если документы не секретные. Тоже самое следовало сделать США.

«Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД», — сказал Шевченко.

Владимир Шевченко подчеркнул, что в сегодняшние времена международная практика и этика «сплошь нарушается». Особенно часто это делает американская сторона и некоторые соседи РФ.

Напомним, что трагедия в Баренцевом море произошла 12 августа 2000 года. Атомный подводный ракетный крейсер Курск» затонул в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Катастрофа крейсера произошла во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.