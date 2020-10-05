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Политика

Детали разговора Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» опубликовали в США

Встреча президентов состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria
Анастасия РЫШКОВА
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Одна из обсуждаемых лидерами двух стран тем касалась катастрофы подводной лодки «Курск», произошедшей 12 августа 2000 года.

Одна из обсуждаемых лидерами двух стран тем касалась катастрофы подводной лодки «Курск», произошедшей 12 августа 2000 года.

Фото: EAST NEWS

Цифровой библиотекой Билла Клинтона была рассекречена стенограмма бесед экс-президента США с Владимиром Путиным. Одна из обсуждаемых лидерами двух стран тем касалась катастрофы подводной лодки «Курск», произошедшей 12 августа 2000 года.

Встреча президентов состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.

В начале разговора Билл Клинтон выразил соболезнования в связи с трагедией. Путин ответил, что у него не было хорошего варианта, чтобы спасти «Курск». Он отметил, что оказался между выбором плохого и худшего исхода.

«Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей», — сказал он.

Экс-глава протокола президентов России и СССР Владимир Шевченко прокомментировал стенограмму, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что для публикации любых важных документов необходимо было получить согласие второй стороны. Это имеет значение даже в том случае, если документы не секретные. Тоже самое следовало сделать США.

«Документы, которые они решили опубликовать, они должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИД», — сказал Шевченко.

Владимир Шевченко подчеркнул, что в сегодняшние времена международная практика и этика «сплошь нарушается». Особенно часто это делает американская сторона и некоторые соседи РФ.

Напомним, что трагедия в Баренцевом море произошла 12 августа 2000 года. Атомный подводный ракетный крейсер Курск» затонул в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Катастрофа крейсера произошла во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.