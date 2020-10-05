Российские авиакомпании получили допуск на полеты в 24 страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании получили допуск на регулярные полеты в 24 страны. Речь идет исключительно о тех компаниях, которые имеют лицензии на выполнение международных рейсов. Среди них "Уральские авиалинии", RED Wings, "Победа", "Аэрофлот".

При этом допуск не означает возобновление авиасообщения с этими странами. В списке государств есть и те, сообщение с которыми до сих пор не возобновилось.

- Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, - пояснили в Росавиации. Полный текст приказа размещен на сайте ведомства.

Таким образом, авиакомпании получили допуск на полеты в открытые страны: Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, ОАЭ, Турцию и Танзанию.

Помимо них в списке есть и страны, которые пока не возобновили международное сообщение: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия и т.д.

Напомним, летом Россия начала постепенно восстанавливать авиасообщение с другими странами. С конца лета возобновились перелеты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швецию, Танзанию и на Мальдивы.

Однако осенью коронавирус вновь начал набирать обороты. И Роспотребнадзор изменил правила для российских туристов, возвращающихся с заграничных курортов. Теперь они должны не только сдавать ПЦР-тест, но и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов.