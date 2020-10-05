В Минприроды рассказали о результатах анализов проб воды с Камчатки

Кабылкин заверил, что ведомство и генпрокуратура проводит проверку предприятий, которые находятся в районе разлива Фото: Александр БОЙКО

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в понедельник, 5 октября, заявил журналистам, что превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено, химических компонентов в пробах не обнаружено.

«Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет», - сказал Кобылкин.

Он отметил, что в пробах воды имеются незначительные превышения по железу и фосфатам, но они не существенны, сообщает Интефакс.

Министр заверил, что ведомство и генпрокуратура проводит проверку предприятий, которые находятся в этом районе.

Кобылкин сообщил, что загрязнение воды в тихом океане не имеет техногенного характера. По оценке специалистов, возможна еще одна версия гибели морских обитателей на Камчатке - природная и говорить об ущербе в данный момент преждевременно.

Напомним, несколько дней назад жители Камчатского края сообщили о выбросе рыбы на берег. Губернатор региона предложил совершить рейд вместе с неравнодушными местными жителями, чтобы лично убедиться в этом и обсудить вопросы решения проблемы.