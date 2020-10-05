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Коронавирус Covid-19

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что заразилась COVID-19

Она собирается работать удаленно
Анастасия РЫШКОВА
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Представитель Белого дома отметила, что уходит на карантин, но будет работать дистанционно

Представитель Белого дома отметила, что уходит на карантин, но будет работать дистанционно

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в понедельник, 5 октября, сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

«После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов болезни не было», - написала Макинани в своем Twitter.

Представитель Белого дома отметила, что уходит на карантин, но будет работать дистанционно.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он и его супруга заразились коронавирусом. Президент был госпитализирован. Врачи американского лидера заявили, что самочувствие Трампа хорошее. Позднее сам президент подтвердил слова медиков о том, что чувствует себя хорошо. Он поблагодарил специалистов центра Уолтора Рида и отметил, что планирует вести важные дела в режиме онлайн.

Распространение коронавируса в мире