В Киргизии двое силовиков получили сотрясение мозга

Митинг сторонников оппозиции в Бишкеке к вечеру перерос в уличные столкновения с полицией. Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

Министерство здравоохранения Киргизии 5 октября заявило, что в результате разгона митинга в центре Бишкека пострадали два спецназовца. Из-за удара камнем силовики получили сотрясение мозга.

Ранее поступило сообщение о том, что ранения получил один из лидеров «Ата Мекена» Жанар Акаев и еще один гражданин.

В понедельник, 5 октября, на площади Ала-Тоо в Бишкеке начался митинг партий. Недовольные с результатами парламентских выборов, которые состоялись накануне, вышли на улицы города, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования.

После обеда у Театра оперы и балета начался второй митинг, где собрались представители еще четырех партий, также несогласных с результатами голосования. По некоторым данным на площади собралось от 3 до 4 тысяч человек.

МВД призвало граждан разойтись. ЦИК Бишкека получил требования отменить результаты голосования от 11 партий страны, сообщает Sputnik Кыргыстан.