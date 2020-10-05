Врач оценил новый стандарт лечения коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве утвердили единый стандарт лечения зараженных коронавирусом в стационарах. Заммэра Анастасия Ракова отметила, что тактика лечения зависит от тяжести состояния и времени начала заболевания. На первой стадии (три-семь дней после заражения) врачи проводят антивирусную терапию, на второй (длится около семи дней) используют антикоагулянтные препараты для того, чтобы снизить вероятность возникновения тромбов.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, объяснил, зачем нужен подобный стандарт, и как он будет работать.

- Стандарт нужен, чтобы просто донести до людей мнение больших специалистов, ученых, видящих много пациентов. Но это не означает, что всех лечат одинаково, всем комплексный обед – щи, каша, компот. Любой стандарт нужно обязательно подставлять к конкретному пациенту. Потому что пациенты все разные. У них разная история, разный возраст, пол, сопутствующие заболевания, - рассказал Жемчугов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что единый стандарт - это лишь рекомендации. Некоторые тактики лечения могут не подходить конкретному пациенту на его стадии заболевания.