Ответил «Да»: Победитель «Евровидения-2019» выходит замуж

Победитель «Евровидения-2019» выходит замуж. Фото: instagram.com/jordandelivers

Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2019» 26-летний Дункан Лоуренс решил выйти замуж. Его второй половинкой стал Джордан Гарфилд.

Исполнитель песни Arcade опубликовал черно-белое фото левой руки в своем Инстаграм, на которой красовалось тонкое кольцо.

«Я люблю тебя», - написал возлюбленному Джордану Гарфилду певец.

Бойфренд артиста не мог скрыть радость и поделился с фолловерами своим счастьем.

«Я самый счастливый мужчина на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил «да». Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. Я выхожу замуж за своего лучшего друга», - заявил мужчина.

Он своей сексуальной принадлежности Лоуренс сообщил еще на «Евровидении». Певец заявил публично, что является бисексуалом.

«Я горжусь тем, что у меня появился шанс показать, кем я на самом деле являюсь», - сказал артист на пресс-конференции конкурса.

Но тогда ему мало кто поверил. Красивый и талантливый артист стал предметом обожания многих поклонниц.

Напомним, что Дункан выступив на «Евровидении-2019» набрал на 498 баллов, что сделало его фаворитом конкурса.