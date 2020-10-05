Ответил «Да»: Победитель «Евровидения-2019» выходит замуж

Победитель «Евровидения-2019» выходит замуж. Фото: instagram.com/jordandelivers
Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2019» 26-летний Дункан Лоуренс решил выйти замуж. Его второй половинкой стал Джордан Гарфилд.
Исполнитель песни Arcade опубликовал черно-белое фото левой руки в своем Инстаграм, на которой красовалось тонкое кольцо.
«Я люблю тебя», - написал возлюбленному Джордану Гарфилду певец.
Бойфренд артиста не мог скрыть радость и поделился с фолловерами своим счастьем.
«Я самый счастливый мужчина на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил «да». Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. Я выхожу замуж за своего лучшего друга», - заявил мужчина.
Он своей сексуальной принадлежности Лоуренс сообщил еще на «Евровидении». Певец заявил публично, что является бисексуалом.
«Я горжусь тем, что у меня появился шанс показать, кем я на самом деле являюсь», - сказал артист на пресс-конференции конкурса.
Но тогда ему мало кто поверил. Красивый и талантливый артист стал предметом обожания многих поклонниц.
Напомним, что Дункан выступив на «Евровидении-2019» набрал на 498 баллов, что сделало его фаворитом конкурса.