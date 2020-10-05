Ученые раскрыли тайну обработки древних орудий из камня

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Археологи изучили каменные орудия возрастом триста тысяч лет, которые были найдены в Израиле, и пришли к выводу, что их подвергали предварительной закалке в огне при контролируемой температуре. В районе Леванта на Ближнем Востоке археологи регулярно находили орудия, при изготовлении которых также использовался огонь. Возраст этих предметов - от 420 до 200 тысяч лет. Однако о том, что в период палеолита огонь применяли не только для приготовления пищи, но и для изготовления орудий ранее не было известно.

Как отмечается в материале, опубликованном в Nature Human Behavior, Филипе Наталио и другие ученые Израиля после обнаружения орудий с явными следами обжига решили выяснить, было ли применение огня случайным, или воздействие осуществлялось преднамеренно.

Кремниевые клинки, лезвия и фрагменты керамических изделий возрастом 300 лет из пещеры Кесем были изучены с помощью комплекса современных методов, включающих комбинацию спектроскопии и машинного обучения. Это позволило оценить температуру, при которой были обожжены артефакты. Исследователи пришли к выводу, что обитатели Леванта не просто применяли огонь, но и подбирали тип обжига под каждое изделие. Для клинков — 259 градусов Цельсия, для лезвий — 413 градусов, а для крышек керамических горшков — 447.

Подобные результаты исследования доказывают, что уже в конце раннего палеолита древние люди не только использовали огонь при производстве инструментов, но и умели контролировать его температуру для достижения наилучших результатов.