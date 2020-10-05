Пропускной режим в Москве вводить не планируют

Вводить пропускной режим власти Москвы не планируют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 5 октября, заявил, что власти столицы пока не планируют вводить в Москве пропускной режим.

«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет»,- сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что власти страны приняли решение изолировать столицу в период коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. В город въезд осуществлялся только по пропускам. Это правило распространялось и на жителей города, которым необходимо было выехать на работу или посетить ближайшее медицинское учреждение. Карантинные меры и пропускной режим в столице были сняты 8 июня.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор в мире заразилось свыше 34 миллионов человек. Более одного миллиона жителей планеты стали жертвами новой инфекции.