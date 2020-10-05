Президент Турции обвинил Минскую группу ОБСЕ в обострении в Карабахе

Эрдоган считает, что Минская ОБСЕ не справляется со своими задачами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Минская ОБСЕ не может повлиять на вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе и не справляется с основной задачей, которая подразумевает мирное урегулирование.

«Минская группа не занималась урегулированием проблемы Карабаха. Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что «Азербайджан решительно продвигается вперед, уже освободил многие населенные пункты», сообщает РИА Новости.

Напомним, что минобороны Азербайджана 27 сентября заявило об обстреле ВС Армении населенных пунктов, прилегающих к Нагорному Карабаху.

В ответ на это заявление минобороны Армении сделало заявление, что Азербайджан начал наступление в сторону Нагорного Карабаха.

Противостояние двух стран длится уже более 30 лет.