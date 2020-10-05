Демонстранты в Бишкеке начали бросать «коктейли Молотова» в силовиков

Митингующие забросали полицию и ОМОН «коктейлями Молотова». Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

В Бишкеке 5 октября, после парламентских выборов начались столкновения мирных граждан с представителями силовых структур.

Митингующие забросали полицию и ОМОН «коктейлями Молотова». Число пострадавших при этом выросло до 16 человек.

«В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь», — заявил представитель пресс-службы минздрава республики.

Напомним, что массовые акции протестов начались в Бишкеке после парламентских выбором. Несогласные с результатами голосования граждане страны вышли на улицы города. Массовые протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Поступили сообщения, что два спецназовца были заброшены камнями и получили сотрясение мозга. Отмечается, что среди демонстрантов присутствуют сторонники партий не прошедших в парламент. Они требуют отменить итоги выборов.