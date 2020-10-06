Важные новости о коронавирусе
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Число заболевших коронавирусом в России на 6 октября 2020 года составило 10 888 человек. За последние сутки covid-19 выявили у жителей 84 регионов страны.
Как сообщили в оперативном штабе, чуть более 26 процентов от общего числа инфицированных - "бессимптомники", они не имели клинических проявлений болезни. Всего в России с момента распространения болезни среди населения специалистами выявлено 1 225 889 случаев заражения.
Более ста зараженных за сутки зафиксировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской и других.
Чтобы минимизировать риски заражения вирусом, граждан призывают выполнять все необходимые предписания врачей, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Также рекомендовано мыть руки с мылом или использовать антибактериальные средства. В случае недомогания стоит немедленно обратиться за квалифицированной помощью к специалистам, а не заниматься самолечением.
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