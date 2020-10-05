Путин заявил о необходимости прекратить военные действия в Карабахе

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Премьер-министр и президент обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Представители обеих стран сошлись во мнении, что в ходе военных действий, которые в последние время приобрели масштабный характер, погибло много людей, в том числе и среди мирных жителей.

Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения огня.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году. Именно тогда Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Вооруженное противостояние вновь началось 27 сентября 2020 года. Обе страны обвинили друг друга в наступлении на Нагорный Карабах.

Власти Армении и Азербайджана ввели в городах мобилизацию и военное положение.