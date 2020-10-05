Лавров заявил, что готов встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве

Лавров готов встретиться в Москве с главами МИД Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 5 октября, провел телефонный разговор с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Представитель России подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Лавровым подтверждена готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы», - сообщает РИА новости, со ссылкой на МИД.

Азербайджан и Армения возобновили военные действия на фоне исторического конфлитка, который длится уже более 30 лет.

Обе страны обвинили друг друга в наступлении на Нагорный Карабах.

От властей Армении И Азербайджана ежедневно поступают сообщения о погибших и раненных, как среди военных, так и среди мирных жителей.

Президенты России, Франции и США призвали враждующие стороны к примирению. Так, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении подчеркнул необходимость прекращения огня.